FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı´nın, terör örgütü FETÖ/PDY´nin Türk Silahlı Kuvvetleri´ndeki yapılanması yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı´nın, FETÖ/PDY´nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 kişi için gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü´nün bugün Kocaeli ve Şanlıurfa´da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla 1 aktif üsteğmen, 1 aktif astsubay ile sözleşmesi feshedilen 1 uzman jandarma ve 2 askeri okul eski öğrencisi olmak üzere 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-04-20 14:02:15



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