Hereke'ye yeni mezarlık alanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hereke'ye yeni mezarlık alanı

İHA

Hereke'ye yeni mezarlık alanı

Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke bölgesinde mevcut mezarlık alanı dışında yeni mezarlık alanı yapımı için çalışma başlattı.
Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde vatandaşlara hizmet veren Mezarlık Hizmetleri Şefliği tarafından, zor günlerinde vatandaşlara her türlü kolaylık sağlanırken, ilçe genelindeki mezarlıkların bakım, onarım ile temizliğinin yanı sıra Körfezlilere hitap edecek yeni mezarlık alanları da kazandırılıyor.
Körfez Belediyesi, cenaze hizmetlerini yürütmek için İlimtepe Mezarlığı’nda inşa ettiği yeni hizmet binasını tamamlandı. Yeni hizmet binasında; kadınlar ve erkekler için gasilhaneler, modern bekleme alanları, insan vücut ısısına duyarlı morglar, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamlardaki takip edilmesini sağlayan elektronik sistem de yer alıyor. İlimtepe Mezarlık Hizmet Binasını tamamlayan Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Mahallesi’nde de vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni mezarlık alanları oluşturuyor. Bu bağlamda; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcısı Faruk Denli ile birlikte, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Devam eden çalışmalarla ilgili teknik personelden bilgi alan Başkan Şener Söğüt, “Beşikten mezara hizmet anlayışımız ile vatandaşlarımızın en mutlu anlarında nasıl yanlarındaysak, en acı günlerinde de yaptığımız hizmetlerle yanlarında olmayı sürdürüyor. Hereke bölgemiz kalabalık nüfusa sahip bir mahalle. Bu yüzden yeni mezarlık alanı, bölgemiz için büyük ihtiyaçtı. Kısa sürede çalışmaları tamamlayarak, hizmete açacağız” dedi.
Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bozulan tüm yollarda asfalt yama ve onarım çalışmalarını sürdürürken zarar gören ve yolları tek tek onarıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarına yön veren Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi’nde 60 farklı noktada asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Program dâhilinde çalışmalarını sürdüren ekipler, bozuk olan yollara yaptığı 71 ton asfalt yama ile ulaşımı konforlu hale getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hasta kaçak göçmenin ölümüne neden olmakla suçlanan 2 kişiye müebbet istemi
YEREL HABERLER Hasta kaçak göçmenin ölümüne neden olmakla suçlanan 2 ...
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
Başkan Büyükgöz Beyzanur’un talebini geri çevirmedi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz Beyzanur’un talebini geri çevirmedi
Hasta kişiyi araçtan atan sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu 3 sene önce cesedi bulunan yabancı uyruklu şahıs, hastalıktan ölmüş Ağır hasta kişiyi hastaneye götürmek yerine, çimlerin üstüne bırakmışlar
YEREL HABERLER Hasta kişiyi araçtan atan sanıklar hakkında istenen ...
Kadın girişimciler atölye hocaları ile buluştu
YEREL HABERLER Kadın girişimciler atölye hocaları ile buluştu
Deniz kirliliğine karşı akaryakıt istasyonu ile kanal arasındaki hat kapatıldı
YEREL HABERLER Deniz kirliliğine karşı akaryakıt istasyonu ile kanal ...
Villada tombala partisine polis baskını Virüs tehditlerine aldırmadan tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Villada tombala partisine polis baskını Virüs ...
Koronavirüse rağmen villada tombala oynayan 32 kişiye para cezası 
YEREL HABERLER Koronavirüse rağmen villada tombala oynayan 32 kişiye ...
Kocaeli'de 2 sokak, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 sokak, karantinaya alındı
Akaryakıt istasyonundaki sızıntı İzmit sahilini kirletti
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonundaki sızıntı İzmit sahilini ...
Çevresel faktörler, kefalleri bu hale getirdi Kefal balıklarının kas dokuları, çevresel faktörlerin gazabına uğradı Bölge halkını tedirgin eden balıklar için KOÜ Su Ürünleri Bölümü harekete geçti
YEREL HABERLER Çevresel faktörler, kefalleri bu hale getirdi Kefal ...
Hereke Sahili yolu yapımına başlandı
YEREL HABERLER Hereke Sahili yolu yapımına başlandı
Kocaeli İl Sağlık Müdürü: Salgından korunmanın en önemli yolu aşılama
YEREL HABERLER Kocaeli İl Sağlık Müdürü: Salgından korunmanın en ...
Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Kocaelispor’un tarihi dergide anlatılacak
YEREL HABERLER Kocaelispor’un tarihi dergide anlatılacak
1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili iddianame hazırlandı Kızının gözü önünde kafasını ezerek öldürmüşlerdi, 6 zanlı hakkında iddianamede hazırlandı
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili ...
Eniştesini öldüren şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Eniştesini öldüren şahıs tutuklandı
Aldattığı iddiasıyla eniştesini öldüren şüpheli ve ablası adliyede (2)
YEREL HABERLER Aldattığı iddiasıyla eniştesini öldüren şüpheli ve ...
Kocaeli’de motosiklet kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de motosiklet kazası: 1 yaralı
Darıca Belediyesi Ramazan etkinliklerini sosyal medyadan yapacak
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi Ramazan etkinliklerini sosyal ...
Gebze'de arama kurtarma ekibi kuruldu
YEREL HABERLER Gebze'de arama kurtarma ekibi kuruldu
2 kişinin vurulma anı kamerada (2)
YEREL HABERLER 2 kişinin vurulma anı kamerada (2)
Başiskele'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Başiskele'de yeşil alanlar yaza hazırlanıyor