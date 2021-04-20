Çöp dolu evde yangın; 1 kişi dumandan etkilendi, kuşlar öldü

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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, çöp dolu evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Havva K. (67), hastanede tedaviye alındı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde kafeste bulunan 2 kuşun telef olduğu belirlendi.

Gölcük'ün Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi'ndeki apartmanın bodrum katında, Havva K.'ye ait çöp dolu evde, öğle saatlerinde, sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Havva K., ekipler tarafından hemen evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Havva K., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü. Yangında evde kafeste bulunan 2 kuşun telef olduğu belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-04-20 16:28:44



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