19 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 19 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 19 yıl 3 ay 25 gün hapis cezası ile aranan A.Y'nin (28) yakalanması için operasyon düzenlendi. Çayırova ilçesinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından yakalanan zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



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