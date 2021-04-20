Beraber alkol aldığı arkadaşını öldüren şahıstan ilginç savunma Arkadaşını vuran zanlı: "Benim hapishanede yatmama izin vermezdi" "Yıllarca dostluk yaptığım kardeşimi kaybettim"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beraber alkol aldığı arkadaşını öldüren şahıstan ilginç savunma Arkadaşını vuran zanlı: "Benim hapishanede yatmama izin vermezdi" "Yıllarca dostluk yaptığım kardeşimi kaybettim"

İHA

Beraber alkol aldığı arkadaşını öldüren şahıstan ilginç savunma Arkadaşını vuran zanlı: "Benim hapishanede yatmama izin vermezdi" "Yıllarca dostluk yaptığım kardeşimi kaybettim"

Kocaeli'de beraber alkol aldığı arkadaşını silahla oynadığı sırada yanlışlıkla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "Eğer şimdi Levent burada olsaydı eminim bizim dost olduğumuzu söyler ve benim hapishanede yatmama izin vermezdi" dedi.

Olay, 21 Haziran 2020 tarihinde Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ö. isimli şahıs, gece saatlerinde 2 kız arkadaşıyla birlikte DJ’lik yapan arkadaşı Levent Bat’ın evine gitti. Sabaha karşı İbrahim Ö. tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen Bat, ağır yaralandı. Bat'ın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından İbrahim Ö. ve beraberindeki 3 kişi gözaltına aldı. İbrahim Ö'nün, emniyette verdiği ifadesinde Bat’ı şakalaşırken, yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan İbrahim Ö. tutuklanırken, T.S. ve beraberindeki 2 şahıs serbest bırakıldı.
‘Kasten öldürme’ suçundan yargılanan İbrahim Ö'nün, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı.
Duruşmaya taraf avukatları, tanıklar ve sanık İbrahim Ö. katıldı.

"Başımı iki elimin arasına alarak 'ne yaptım ben' dedim"
Levent Bat ile çok uzun süredir arkadaş olduğunu ifade eden İbrahim Ö., "Olay tarihinde öğle saatlerinde Levent Bat ile görüştüm. Kendisi benim yanıma gelmek istediğini söyledi. Uyuşturucu madde kullandığı için, 'madde ile ilgisi varsa gelme' dedim. Akşam saatlerinde Ecem Naz Y. ile irtibat kurdum ve buluşmaya karar verdim. Yanıma arkadaşım Turab S.'yi, Ecem Naz Y. ve arkadaşı Ecem T.'yi alarak dağ evine gitmek için yola çıktık, yolda alkol de aldık. Ancak abim dağ evinin müsait olmadığını söyleyince ben de Levent'i aradım ve onun evine gittik. Dağ evine gideceğimiz için yanımda silah vardı. Şarjörde de 5 mermi vardı ama namluda mermi yoktu. Levent benim karşı çaprazımda oturuyordu. Ben tabanca ile uğraşıyor, oynuyordum. Bu sırada tabancayı kafama dayadım Levent bu sırada 'oyun oynama' diyerek beni uyardı. Sol eliyle Levent bana uzandı. ‘Silahı indir’ der gibi işaret yaptı. Silahı kafamdan indirdiğim sırada silah patladı. Daha sonra Levent bana 'kardeşim' diyerek seslendi. Ben de başımı iki elimin arasına alarak 'ne yaptım ben?' dedim. Ecem Naz bu arada odaya geldi ve Levent'i yerde görünce ona sarıldı. 112'yi arayarak yardım istedik. Ambulansın geç geleceğini düşünerek Turab ile birlikte arabaya götürdük. Yolda ambulansı gördük, durdurup yardım istedik ancak ambulans sürücüsü sürekli sorular soruyordu sanırım bizden korktu. Bize yardım etme niyetinin olmadığını düşünerek hastaneye gittim ve polis olanları anlattım" dedi.

"Hapishanede yatmamı izin vermezdi"
Hayatının alt üst olduğunu söyleyen İbrahim Ö., "Yıllarca dostluk yaptığım kardeşimi kaybettim. Olay kaza bile olsa bundan ben sorumluyum. Bundan büyük bir vicdan azabı duyuyorum. Levent'le birlikte bizim de hayatımızı son buldu. Eğer o şimdi burada olsaydı eminim bizim dost olduğumuzu söyler ve benim hapishanede yatmamı izin vermezdi. Bir şeyden korkum yok, çünkü korktuğum bir şey yok" diye konuştu.

"İbrahim çok tedirgindi"
Olay anını anlatan Ecem Naz Y., "İbrahim ve Turab beni ve Ecem'i bir dağ evine götürmek için aldı ancak dağ evi ile ilgili bir problem çıktı. Biz de Levent'in evine gittik. Yolda alkol da aldık. Biz İbrahim ile odaya uyumaya gittik. Bir an Ecem'in bağırışları üzerine uyandım. Ecem'in Levent'e tampon yaptığını gördüm, İbrahim ise çok tedirgin bir şekilde odada dolaşıyordu" şeklinde konuştu.

"Levent bana şarjör vererek gülümsedi"
Kocaeli’ne Ecem Naz’ın misafiri olarak geldiğini söyleyen Ecem T., "Turab ve İbrahim ile olaydan 10 gün önce içki içmişliğimiz vardır onları oradan tanırım. Ecem Naz'ın evinde olduğumuz gün Turab ve İbrahim gelip bizi arabayla aldı ve Levent'in evine götürdü. Eve gittiğimizden itibaren alkol almaya başladık. Levent de bizimle birlikte alkol almaya başladı. Ben mutfağa su içmeye gittiğimde Levent bana, 'şunu tutar mısın?' dedi. Şarjör olduğunu görünce korkup geri verdim. Levent gülümsüyordu, ben de şaka yaptığını düşündüm ve tekrar alkol almaya devam ettik. Bir süre sonra alkolün etkisiyle uyuyakaldım. Bir gürültü ile uyandığımda Levent'in kanlar içinde yerde attığını gördüm ve tampon yaptım. Daha sonra İbrahim ve Turab Levent'i hastaneye götürdüler bu sırada Ecem Naz alkol etkisi ve olayın korkusuyla tekrar uyudu ben ise polisin gelmesini bekledim" ifadelerini kullandı.

"Arkamı döndüğünde Levent'i vurulmuş halde gördüm"
Daha önce Levent ile tanışmadıklarını ifade eden Turab S., "Olay tarihinde evinde alkol almak için gittiğimde tanıştık. Alkol aldıktan sonra Levent arkadaşı ile konuşacağını söyleyerek arabanın anahtarını aldı ve evden çıktı. Bir süre sonra yan odada bulunan İbrahim salona gelerek Levent'in kendisini aradığını ve polisin dışarıda olduğunu söyledi. İbrahim kendisinin bana verdiği silahı isteyerek böldük. Ecem şarjörü göğsüne sakladı, İbrahim ise silahı buzdolabının üstündeki kaba sakladı. Bir süre sonra Levent eve geldi ve bir sorun olmadığını, polislerin sadece GBT yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine İbrahim benden şarjörü istedi Ecem çok sarhoş olduğu için göğsünden şarjörü alarak İbrahim'e verdim. Koltukta uyandığım sırada çok derin bir ses duydum arkamı döndüğünde Levent'i vurulmuş halde gördüm hemen 112'yi aradım daha sonra da Levent'i arabayla hastaneye götürdük" dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların ifadelerinin ardından duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KTO üyeleri ve çalışanlarına kolej desteği
YEREL HABERLER KTO üyeleri ve çalışanlarına kolej desteği
19 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 19 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Otomobil, servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, servis minibüsüne çarptı: 1 yaralı
Başkan Söğüt'ten, Sülfürik Asit Üretim Tesisi açıklaması "Görüşümüz olumsuz" "Seviyeyi düşürdüler siyaset adına. Sizin siyasetiniz batsın"
YEREL HABERLER Başkan Söğüt'ten, Sülfürik Asit Üretim Tesisi ...
Çöp dolu evde yangın; 1 kişi dumandan etkilendi, kuşlar öldü
YEREL HABERLER Çöp dolu evde yangın; 1 kişi dumandan etkilendi, ...
Tekneler karaya oturdu, 7 kişi mahsur kaldı
YEREL HABERLER Tekneler karaya oturdu, 7 kişi mahsur kaldı
15 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Hereke'ye yeni mezarlık alanı
YEREL HABERLER Hereke'ye yeni mezarlık alanı
Hasta kaçak göçmenin ölümüne neden olmakla suçlanan 2 kişiye müebbet istemi
YEREL HABERLER Hasta kaçak göçmenin ölümüne neden olmakla suçlanan 2 ...
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
Başkan Büyükgöz Beyzanur’un talebini geri çevirmedi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz Beyzanur’un talebini geri çevirmedi
Hasta kişiyi araçtan atan sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu 3 sene önce cesedi bulunan yabancı uyruklu şahıs, hastalıktan ölmüş Ağır hasta kişiyi hastaneye götürmek yerine, çimlerin üstüne bırakmışlar
YEREL HABERLER Hasta kişiyi araçtan atan sanıklar hakkında istenen ...
Kadın girişimciler atölye hocaları ile buluştu
YEREL HABERLER Kadın girişimciler atölye hocaları ile buluştu
Deniz kirliliğine karşı akaryakıt istasyonu ile kanal arasındaki hat kapatıldı
YEREL HABERLER Deniz kirliliğine karşı akaryakıt istasyonu ile kanal ...
Villada tombala partisine polis baskını Virüs tehditlerine aldırmadan tombala oynayan 32 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Villada tombala partisine polis baskını Virüs ...
Koronavirüse rağmen villada tombala oynayan 32 kişiye para cezası 
YEREL HABERLER Koronavirüse rağmen villada tombala oynayan 32 kişiye ...
Kocaeli'de 2 sokak, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 2 sokak, karantinaya alındı
Akaryakıt istasyonundaki sızıntı İzmit sahilini kirletti
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonundaki sızıntı İzmit sahilini ...
Çevresel faktörler, kefalleri bu hale getirdi Kefal balıklarının kas dokuları, çevresel faktörlerin gazabına uğradı Bölge halkını tedirgin eden balıklar için KOÜ Su Ürünleri Bölümü harekete geçti
YEREL HABERLER Çevresel faktörler, kefalleri bu hale getirdi Kefal ...
Hereke Sahili yolu yapımına başlandı
YEREL HABERLER Hereke Sahili yolu yapımına başlandı
Kocaeli İl Sağlık Müdürü: Salgından korunmanın en önemli yolu aşılama
YEREL HABERLER Kocaeli İl Sağlık Müdürü: Salgından korunmanın en ...
Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı: 2 yaralı
Kocaelispor’un tarihi dergide anlatılacak
YEREL HABERLER Kocaelispor’un tarihi dergide anlatılacak