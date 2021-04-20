Koronavirüse rağmen villada tombala oynayan 32 kişiye para cezası (2)

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KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞINI KIRDI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polisin tombala oynanan villaya yaptığı baskında, kaçmaya çalışan bir erkek pencereden atlayınca bacağını kırdı. Olay yerine çağırılan sağlık ekibi, sol bacağı kırılan kişiye ilk müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralı tedaviye alınırken, koronavirüs tedbirlerine uymaması nedeniyle ceza yazıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2021-04-20 20:09:02



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