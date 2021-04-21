İzmit Belediyesi'nden Ramazan yardımı

İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak için kampanya başlatan İzmit Belediyesi, yardımlarını "www.iftarizmitbel.com" adresi üzerinden sürdürüyor.

Belediyenin imkanları ve hayırsever vatandaşların bağışlarıyla hazırlanan gıda kolileri ve sıcak iftar yemekleri, ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren, yemek yapabilecek durumda olmayan vatandaşlara veriliyor. Geçen yıl ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği göndermek için başlattığı destek kampanyası kısa sürede Edirne’den Artvin’e, Mersin’den Samsun’a, İzmir’den Erzincan’a ülke çapında iyilik hareketine dönüşen İzmit Belediyesi, bu yıl da kampanyayı sürdürdü. Bağışları, Ramazan paketi ve iftar desteği olarak iki ayrı kategoride kabul eden İzmit Belediyesi, tüm hayırseverleri kampanyaya davet ediyor. Yardımlar, "www.iftarizmitbel.com" adresi üzerinden sürdürülüyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, nisan ayının ilk günlerinde başlayan kampanyayı Türkiye’ye duyuran ve daha çok iyiliğe sebep olan vatandaşlara teşekkürlerini sundu. Öte yandan İzmit Belediyesi, Kardeş Eller projesi kapsamında da tüm bağışları "www.izmitkardeseller.com" sitesi üzerinden kabul ederek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.



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