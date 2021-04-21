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(ÖZEL) Annesi "Bu sporu yapma bir yerin ağrır" diyordu, şimdi hedefi Tokyo

DHA

(ÖZEL) Annesi "Bu sporu yapma bir yerin ağrır" diyordu, şimdi hedefi Tokyo


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- AVRUPA Halter Şampiyonası´nda silkmede bronz madalya kazanan Berfin Altun (22), haltere başladığında annesinin, "Kızım bu sporu yapma bir yerin ağrır, bir sakatlık olur" dediğini belirtirken, artık tek hedefinin Tokyo Olimpiyatlarına katılmak olduğunu söyledi. 
2004 yılında Selami Altun geçirdiği iş kazası sonucunda tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kaldı. Doktorların spor yapmaya yöneltmesi üzerine paralimpik halter yapmaya başladı. Babasını spor salonuna götüren Berfin Altun, halter hocalarının ısrarları sonucu haltere başladı. Daha sonra da 3 yılın ardından Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takıma seçildi. 
Haltere 2010 yılında babasının vesilesiyle başladığını söyleyen Berfin Altun, "Babam bedensel engelli ve kendine aktivite ararken spor branşlarına merak saldı. Diğer branşları engelinden dolayı yapamadı ve son olarak halterde şansını denemek istedi. Babam antrenmanlar için spor salonuna giderken biz de yanında gidiyorduk. Daha sonra biz babamın yanında gide gele antrenman yapmaya başladık" dedi.
`ANNEM FAZLA AĞIR KALDIRMA DERDİ´ 
Annesinin sık sık, "Ağır kaldırma bir yerin sakatlanır" diye uyarılarda bulunduğunu belirten Berfin Altun, "İlerleyen dönemlerde daha ağır yüklerle çalışmaya başladık. Annem antrenmanlarda bizi izledikçe ve biz daha fazla ağırlıklarla çalışınca annem sakatlıkları gördü. Annem bana sürekli `Bu sporu yapma, bir yerin ağrır, bir sakatlık olur´ diye çok telkinde bulundu. Yapmamızı istemedi hatta bizi ağır yüklerin altında görünce ağlamaya başlıyordu. Ama ben "Hedeflerim var anne" dedim ve bana saygı duydu" diye konuştu. 
"BAZI ARKADAŞLARIM BAYANA YAKIŞACAK SPOR YAP DİYORLAR"
Şu ana kadar birçok ödül aldığını ifade eden Berfin Altun, "Avrupa şampiyonluğum var iki kere, dünya ikinciliğim ve dünya üçüncülüğüm var. Avrupa´da ikincilik ve üçüncülük yaşadım. Bu başarılara rağmen arkadaşlarımda farklı tepkiler alıyorum. Erkekler genelde bana `Bu erkek sporu, başka bir branş bulamadın mı´ diyorlar. Kız arkadaşlarım ise `Kanka voleybola gitseydin daha güzeldi. Bir kadına yakışacak spor yap´ diyorlar. Ben de herkesin hedeflerinin farklı olduğunu söyleyince saygı duyuyorum. Benim hedefim ise her sporcunun olduğu gibi Tokyo Olimpiyatları. Onun için çalışıyorum, onun için çabalıyorum. İnşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
-Berfin Altun´un spor salonunda antrenman yapması 
-Halter kaldırması 
-Röportaj HABER-KAMERA: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) 
DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-04-21 10:22:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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