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3 ay önce aldığı boya sandığı, fedakar annenin ekmek teknesi oldu 2 çocuk annesi kadın, ayakkabı boyacılığı yaparak evinin geçimini sağlıyor

İHA

3 ay önce aldığı boya sandığı, fedakar annenin ekmek teknesi oldu 2 çocuk annesi kadın, ayakkabı boyacılığı yaparak evinin geçimini sağlıyor

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Hatice Kuş, evinin geçimini 3 ay önce aldığı boya sandığından çıkartıyor. Bazı vatandaşların ayakkabı boyamasını yadırgadığı Hatice Kuş, bütün zorluklara rağmen işini azimle yapıyor.

Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Hatice Kuş (42), evinin ihtiyaçlarını karşılamakta ekonomik olarak güçlük çekmeye başlayınca, çareyi ayakkabı boyacısı olmakta buldu. Yaşadığı evin kira ve fatura borçlarını ödeyemeyen Kuş, yaklaşık 3 ay önce satın aldığı boya sandığı ile yaşadığı ilçede ayakkabı boyacılığı yapıyor. Boya sandığını omzuna asarak ilçenin en işlek caddesinde vatandaşların ayakkabılarını boyayan Kuş, boyaya bürünen elleri ile işini her gün umutla yapıyor. İnsanlara muhtaç olmadan ekonomik problemlerini aşmayı amaçladığını söyleyen Kuş’u gören bazı vatandaşlar, ön yargı ile yaklaşırken, bazı vatandaşlar ise destek oluyor. İlk kez kadın bir ayakkabı boyacısı gördüklerini söyleyen vatandaşlar, Kuş’u evini geçindirmek için azimle çalıştığı için tebrik ettiklerini ifade etti.

“Bedava paranın, kendimi acındırmanın peşinde değilim”
Uzun yıllar boyunca engelli olan annesine baktığını ifade eden Hatice Kuş, “Babamdan kalan bin 100 TL yetim maaşım var. Torunumun beyin ameliyatı olması gerekiyordu. Hastane giderleri için kredi çektim. Kredi kesintileri sebebi ile babamdan kalan maaştan ayda 300 TL alabiliyorum. Onu da fırına veriyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden gıda yardımı alıyorum. Onunla da evimin yağ, şeker gibi evimin ihtiyaçlarını alıyorum. Bu işe de çaresizlikten başladım. Sigortalı bir işte çalışırsam babamdan kalan maaş kesilir. Kredi ödemem lazım. Ama az da olsa o para benim garantim. Son çarem bu iş. Ama pişman da değilim. Sonuçta anlımın teri. Bedava paranın, kendimi acındırmanın peşinde değilim. İnsanlara kendimi ispat etmek zorunda değilim” dedi.

“Erkeklerin yüzde 50’si ön yargılı bir bakış açısı ile bakıyorlar”
Bazı insanların kendisini yadırgadığını, ancak para kazanmak için mücadele verdiği için gelen olumsuz tepkilere aldırış etmediğini ifade eden Kuş, “Beni gören bayanlar destekliyorlar. Kadının yapamayacağı iş yok, erkek yapıyorsa kadın da yapar bakış açısı ile bakıyorlar. Ama erkeklerin yüzde 50’si ön yargılı bir bakış açısı ile bakıyorlar. Destek olan da oluyor, ayıplayan da oluyor. Yüz ifadesiyle yadırgayanlar da oluyor. Ama insanların ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Ben ekmeğimin peşindeyim. Bir vatandaş yanımdan geçerken ihtiyaç sahibi olduğumu anladı ama ayakkabısını boyatmak istemedi. Para verdi, ayakkabılarını boyatmak istemedi. Ben bunun ezikliğini hissederek borçlu hissettim ve hak ettiğim parayı almak istedim. Sonra ayakkabılarını boyadım. Doğru olan da buydu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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