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Kocaeli'de Tavşancıl evleri restore edilecek

DHA

Kocaeli'de Tavşancıl evleri restore edilecek


Dinçer AKBİR/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki 66 tarihi ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dilovası Belediyesi arasında yapılan protokol ile restore edilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dilovası Belediyesi arasında Tarihi Tavşancıl Evleri Yaşatma Projesi için protokol imzalandı. Dilovası Tavşancıl Meydanı'nda düzenlenen törene Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve mahalleli katıldı. Taşdelen ve Şayir´in imzaladığı protokol kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğundaki tescilli 20 bina ile Dilovası Belediyesi sorumluluğundaki 46 tarihi yapının restorasyonu yapılacak.
Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Tavşancıl'da Ulu Önder Atatürk'ün silah arkadaşlarından Yahya Kaptan var. Onun tarihi burada. Bir tarih yaşandı burada. Biz bundan çok etkilendik. Ekip arkadaşlarımla ilk işlerimizden biri de tarihi dokuları ön plana çıkarmak oldu" dedi.
Kocaeli'de yaklaşık bin adet tescilli kültürel varlık olduğunu söyleyen Kocaeli İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen, "İnşallah 20 adet bakanlığımızın sorumluluğunda, 46 adet de belediyemizin sorumluluğunda 66 adet sivil mimarlık örneğimizin projeleri hazırlanacak. Uygulama yardımları da alınarak Tavşancılımız turizme, kültüre, tarihe kazandırılmış olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Dinçer AKBİR
2021-04-21 13:28:22

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