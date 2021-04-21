Feribot iskelesinde tarihi eserlerle yakalanan 3 kişiye gözaltı



GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, feribot iskelesi girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait sikke, yüzük, mühür, bilezik ve haç olmak üzere 160 tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Eskihisar feribot iskelesi girişinde yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 141 adet sikke, 7 adet yüzük, 4 adet mühür, 3 adet haç, 1 adet bilezik, 3 adet metal obje ve 1 adet mermer obje ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut ÇATAK

2021-04-21 13:49:48



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