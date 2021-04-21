Körfez’de Ramazan denetimleri sıklaştırıldı

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Körfez Belediyesi zabıta ekipler, korona virüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla unlu mamuller üreten fırın, pastane ve temel ihtiyaçların giderildiği süpermarket, bakkal gibi yerlerde gıda denetimi gerçekleştiriyor. Ekipler, denetim yetkisindeki iş yerlerinde hijyen, düzen, ruhsat, etiket ve fiyat kontrollerini de yapıyor. Körfez’de faaliyet gösteren, unlu mamul üreten işletmeleri gezen zabıta ekipleri, Ramazan pidesinin gramaj ve fiyat denetimlerini de gerçekleştiriyor.

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