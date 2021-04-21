İş makinesinden mazot çalan şüpheliye ev hapsi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli'de belediyeye ait iş makinesinden mazot çaldığı iddia edilen şüpheliye, ev hapsi cezası verildi.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyeye ait bir iş makinesinden mazot çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, yakıt hırsızlığı yaptığı belirlenen K.Ö'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Ö'ye ev hapsi cezası verildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.