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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehir tiyatroları çocuklara bayram havası yaşattı

İHA

Şehir tiyatroları çocuklara bayram havası yaşattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara evde bayram havası yaşattı. Geçen sene de pandemi döneminde çocukları unutmayan şehir tiyatroları, bu yıl da masal kahramanları ile şehrin farklı noktalarında gezici tırla kortej düzenledi.
Büyükşehir belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda geçen sene olduğu gibi bu yıl da çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, çocuklara evde bayram havası yaşatmak amacı ile masal kahramanlılarını çocuklarla buluşturdu. Şehir tiyatroları gezici tırı ile kentin birçok noktasını ziyaret eden masal kahramanları, çocuklara ve ailelerine eğlenceli bir 23 Nisan geçirmesini sağladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından sahnelenen 4 oyun online gösterim ile çocuklarla buluşacak. 23 Nisan Cuma günü saat 12.00’de Masal Odası, 14.00’de Minik Bulut Minnak, 16.00’da Hayal Perdesi ve 18.00’de Yaramaz Notlar oyunlarını çocuklar, tiyatro.kocaeli.bel.tr adresinden izleyebilecek.

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