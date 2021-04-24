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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit’te altyapı projesi başladı

İHA

İzmit’te altyapı projesi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesinde altyapıyı yenileyecek olan projeye başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit ilçesinin muhtelif bölgelerinin altyapı hatlarını yenilemek, yeni yerleşim alanlarının altyapı eksiklerini gidermek için hazırladığı projede boru imalat çalışmalarına başladı. Alikahya Fatih Mahallesi’nde başlanılan çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı 13 mahallede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı hattı ile dere ıslahı çalışmaları gerçekleştirilecek. İzmit ilçesinin muhtelif mahallelerinin altyapı eksikliklerini gidermek için hazırlanan ”İzmit İlçesi 2021 Yılı Muhtelif İçme suyu, Kanalizasyon, Yağmursuyu ve Dere Islahı İnşaatı” projesinin ihalesi geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. İhale sürecinin onaylanmasının ardından çalışmaları gerçekleştirecek yüklenici firma ile sözleşme imzalandı ve yer teslimi yapıldı. Firmanın şantiye kurma sürecinin ardından içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının imalat çalışmaları Alikahya Fatih Mahallesi Kavanium Brisa mevkiinde başladı. Ayrıca, Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Çubuklubala Mahallesinde içme suyu hattı boru döşeme çalışmaları yapılıyor.
İSU Genel Müdürlüğü, proje kapsamında İzmit ilçesine bağlı Şirintepe, Alikahya Atatürk, Alikahya Fatih, Veliahmet, Serdar, Yeşilova, Sanayi, Cumhuriyet, Kadıköy, Çayırköy, Kulmahmut, Çubuklu Bala ve Karabaş mahallelerine bağlı bazı cadde ve sokaklarda içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı imalatları gerçekleştirilecek. Ayrıca, Alikahya Atatürk ve Fatih Mahalleleri ile Veliahmet ve Serdar Mahallelerinde dere ıslahı çalışması gerçekleştirilecek. Derelerin düzenli akışlarının sağlanması ve yerleşim alanları ile insan sağlığını tehdit oluşturmaması için 4 ayrı yerde ıslah yapılacak. 2022 yılı Eylül ayında tamamlanması hedeflenen proje kapsamında yapılacak çalışmalarda içme suyu boruları ile birlikte, yatırım maliyeti 24 milyon lira olacak.

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