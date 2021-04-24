Engelli bireyler için sağlık söyleşileri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli bireyler için sağlık söyleşileri

İHA

Engelli bireyler için sağlık söyleşileri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide engelli bireylerin kullandığı medikal ürünlerle ilgili konuları ele alınarak bilgilendirmeler yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, “Engellilik Üzerine Sağlık Söyleşileri” başlıklı söyleşi dizisinin ilki düzenlendi. Bedensel, görme, işitsel, zihinsel, down, otizm, ruhsal, süreğen engel grupların dernek üyeleri ve Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sevda Demiröz Yıldırım’ın katılımıyla program gerçekleştirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda görev alan Dr. Hakan Candangil de programın konuğu oldu.

Engellilerin medikal ürünlere erişimi, ürünlerin reçetelendirilmesi, faturalandırılması hususlarda merak edilen soruların Dr. Hakan Candangil tarafından cevaplandığı program çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Programda, medikal malzemelere erişim, faturalandırma, reçetelendirme, medikal malzemelerde raporların nasıl olması, nereden alınması gerektiği, zimmet durumları, garanti süreleri gibi konular ele alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin medikal malzeme konusunda SGK ile iletişim halinde olduğunun vurgulandığı söyleşide, Büyükşehir olarak isteyen vatandaşlara danışmanlık hizmetlerine devam edilerek destek olunduğu hatırlatıldı. Sağlık ayı olarak planlanan Ramazan ayı boyunca devam edecek olan program dizisinde, ilerleyen haftalarda beslenme, fizik tedavi, evde sağlık, ruhsal sağlık gibi konuların da ele alınması planlandı. Engelli sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli olarak yapılacak olan toplantıların akabinde gerçekleştirilecek programlara katılmak isteyen vatandaşlar için linkler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

17 Ağustos Camisinde çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER 17 Ağustos Camisinde çevre düzenlemesi
Uygunsuz koşullarda 250 köpeğin bulunduğu ruhsatsız barınak mühürlendi
YEREL HABERLER Uygunsuz koşullarda 250 köpeğin bulunduğu ruhsatsız ...
Ahıra bağladığı eski elektrik panosu canından etti Süt sağma makinesinde akıma kapılan çiftçi öldü
YEREL HABERLER Ahıra bağladığı eski elektrik panosu canından ...
Kötü şartlarda bakılan sokak hayvanları operasyonla kurtarıldı Tedavi altına alınan sokak hayvanları sahiplendirilecek
YEREL HABERLER Kötü şartlarda bakılan sokak hayvanları operasyonla ...
Dilovası’nda 23 Nisan kutlamaları evlere taşındı
YEREL HABERLER Dilovası’nda 23 Nisan kutlamaları evlere taşındı
23 Nisan coşkusu Körfezliler’in evlerine konuk oldu
YEREL HABERLER 23 Nisan coşkusu Körfezliler’in evlerine konuk oldu
Minik başkan törenle koltuğu devraldı
YEREL HABERLER Minik başkan törenle koltuğu devraldı
23 Nisan coşkusu evlere taşındı
YEREL HABERLER 23 Nisan coşkusu evlere taşındı
Çocuklar bayramın 101. Yıl çoşkusunu 102 mahallede yaşadı
YEREL HABERLER Çocuklar bayramın 101. Yıl çoşkusunu 102 mahallede ...
Dilovası’nda 23 Nisan törenle kutlandı
YEREL HABERLER Dilovası’nda 23 Nisan törenle kutlandı
Şehir tiyatroları çocuklara bayram havası yaşattı
YEREL HABERLER Şehir tiyatroları çocuklara bayram havası yaşattı
Körfezli sporcular Antalya'dan madalya ile döndü
YEREL HABERLER Körfezli sporcular Antalya'dan madalya ile döndü
Bahçeşehir'den online 23 Nisan töreni
YEREL HABERLER Bahçeşehir'den online 23 Nisan töreni
Saat direğine oğul veren arıları itfaiye ekibi kovana aldı
YEREL HABERLER Saat direğine oğul veren arıları itfaiye ekibi kovana ...
Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor
YEREL HABERLER Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan ...
Bando takımı, TIR'ın üzerinde çocukların bayramını kutladı
YEREL HABERLER Bando takımı, TIR'ın üzerinde çocukların bayramını ...
Mimar Sinan’ın 441 yıllık eseri, cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı
YEREL HABERLER Mimar Sinan’ın 441 yıllık eseri, cuma namazıyla ...
Dünyanın dört bir yanından saç ektirmek için Türkiye’ye geliyorlar Fransa, İngiltere ve Almanya vatandaşlarının tercihi Türk hekimler
YEREL HABERLER Dünyanın dört bir yanından saç ektirmek için ...
Koronaya yenilen öğretmen, memleketi Kocaeli'de toprağa verildi
YEREL HABERLER Koronaya yenilen öğretmen, memleketi Kocaeli'de ...
Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar Balkona çıkan çocuklar coşkuyla Türk bayrağı salladı Evlerinden çıkamayan çocukların yüzlerindeki tebessüm oldular
YEREL HABERLER Moral otobüsüyle 23 Nisan coşkusunu evlere ...
5 kişinin öldüğü kazada şoförün idrar örneği döküldü, uyuşturucu etkisi belirlenemedi
YEREL HABERLER 5 kişinin öldüğü kazada şoförün idrar örneği döküldü, ...
İzmit sokaklarında 23 Nisan konvoyu
YEREL HABERLER İzmit sokaklarında 23 Nisan konvoyu
KO-MEK kursiyerleri bu kez çocuklar için üretti
YEREL HABERLER KO-MEK kursiyerleri bu kez çocuklar için üretti
Hürriyet koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti
YEREL HABERLER Hürriyet koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti