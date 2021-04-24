Engelli bireyler için sağlık söyleşileri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide engelli bireylerin kullandığı medikal ürünlerle ilgili konuları ele alınarak bilgilendirmeler yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, “Engellilik Üzerine Sağlık Söyleşileri” başlıklı söyleşi dizisinin ilki düzenlendi. Bedensel, görme, işitsel, zihinsel, down, otizm, ruhsal, süreğen engel grupların dernek üyeleri ve Amasya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sevda Demiröz Yıldırım’ın katılımıyla program gerçekleştirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nda görev alan Dr. Hakan Candangil de programın konuğu oldu.



Engellilerin medikal ürünlere erişimi, ürünlerin reçetelendirilmesi, faturalandırılması hususlarda merak edilen soruların Dr. Hakan Candangil tarafından cevaplandığı program çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Programda, medikal malzemelere erişim, faturalandırma, reçetelendirme, medikal malzemelerde raporların nasıl olması, nereden alınması gerektiği, zimmet durumları, garanti süreleri gibi konular ele alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin medikal malzeme konusunda SGK ile iletişim halinde olduğunun vurgulandığı söyleşide, Büyükşehir olarak isteyen vatandaşlara danışmanlık hizmetlerine devam edilerek destek olunduğu hatırlatıldı. Sağlık ayı olarak planlanan Ramazan ayı boyunca devam edecek olan program dizisinde, ilerleyen haftalarda beslenme, fizik tedavi, evde sağlık, ruhsal sağlık gibi konuların da ele alınması planlandı. Engelli sivil toplum kuruluşlarıyla düzenli olarak yapılacak olan toplantıların akabinde gerçekleştirilecek programlara katılmak isteyen vatandaşlar için linkler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

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