Başkan Hürriyet, çocuk başkanla birlikte açıkladı

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocuklar arasında online olarak düzenlenen videolu 23 Nisan Şiir Okuma Yarışması’nın sonuçlarını, 23 Nisan nedeniyle belediye başkanlık koltuğuna oturan Damla Kılıç ile birlikte açıkladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiir Okuma Yarışması’nın sonuçları açıklandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şiir yarışmasının sonuçlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediye başkanlık koltuğuna oturan Damla Kılıç ile birlikte açıkladı. 618 Nisan tarihleri arasında düzenlenen yarışmayı okul öncesi kategorisinde Aras Öztürk, ilkokul kategorisinde İlker Bariç, ortaokul kategorisinde ise Azra Hocaoğlu kazandı.

Çocuklara milli egemenlik duygusunu ve bayram heyecanını aşılamak, ana dil sevgisi ve sanatsal bir derinlik kazandırmak amacıyla düzenlenen anlamlı yarışma Covid19 salgını sebebi ile online olarak gerçekleşti. 3 kategoride toplam 63 çocuğun katıldı. Dereceye giren çocuklara ise hediye verildi.

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