30 metre yükseklikten yuvarlanan buzağıyı itfaiye kurtardı

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BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde yaklaşık 30 metreden yuvarlanan buzağı, itfaiye ekipleri tarafından halatlarla çekilerek kurtarıldı.

Başiskele ilçesi Aksığın Mahallesi´nde Hayrettin Turak´a ait buzağı, çamur olan patikadan kayarak, 30 metre yükseklikten yuvarlandı. Turak ailesinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, aşağı inerek sedyeye aldıkları buzağıyı halatla yukarı çekerek kurtardı. Herhangi bir yarası olmadığı belirlenen buzağı sahibine teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU

2021-04-24 13:48:41



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