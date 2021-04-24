Kısıtlamayı fırsat bilip, D-100 yoluna girince ceza yediler



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´de, TEM yolundan gitmeleri gerekirken, sokağa çıkma kısıtlamasında boş olacağını düşündükleri gerekçesiyle D-100 yoluna giren TIR sürücülerine ceza yazıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 yolunda denetim yaptı. TEM yolunu kullanmaları gerekirken, D-100 yoluna giren TIR sürücülerine ceza uygulandı. Ayrıca 2 saat içinde, kısıtlamada izinleri olmadıkları belirlenen kişiler ile aracına cam filmi takılan, sigortası ve muayenesi olmayan 100'e yakın sürücüye de ceza kesildi.

Cezaya değil ehliyet ceza puanının silinmesine üzüldüğünü söyleyen Hakan Zengin, "D-100 yolunu kullandığımızdan ötürü ceza yedik. Ben TIR kullanıyorum fakat otoyolu kullanmam gerekiyordu. Otobanda da sıkışıklık olduğu için bugün D-100 boştur, diye bu yola girdim. Normal günlerde zaten bu yolu kullanmıyoruz. Yediğim cezada sadece ehliyet ceza puanımdan 20 puan gittiği için üzüldüm. Bizim gibi bir sürü sürücü de ceza yedi" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-04-24 14:37:50



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