Kısıtlamaya rağmen dernek lokalinde kumara para cezası 

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DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, sokak kısıtlamasını ihlal edip, dernek lokalinde kumar oynayan 17 kişiye para cezası kesildi.

Darıca'da bulunan dernek lokalinde kumar oynandığı yönünde ihbar alındı. Dernek lokaline baskın düzenleyen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak, kumar oynayan 17 kişiyi belirledi. Bu kişilere koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Alişan KOYUNCU

2021-04-24 15:44:37



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