Ayakkabı tamiri yaparken iki şiir kitabı yazdı Amcasının yanında çıraklık yapan üniversite öğrencisinin şiir aşkı kitaba dönüştü 23 yaşındaki Ahmet Kar, tamir için gelen müşterilerinden duyduğu kelimeleri şiire döküyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde amcasının yanında ayakkabı tamiri yapan üniversite öğrencisi Ahmet Kar, öğretmeninin 'Her insanın hayatında bir şiir olmalı' sözünden yola çıkarak tamir yaptığı tezgahta yazdığı şiirlerle ikinci kitabını da çıkardı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan amcasının yanında çıraklık yapan 23 yaşındaki Ahmet Kar, tutkusu haline gelen şiir ile kağıda döktüğü mısralardan ikinci kitabını çıkardı. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi hazırlık sınıfı öğrencisi olan Kar, pandemi sebebiyle eğitime verilen arada Güney Mahallesi Dadaş Sokak'ta ayakkabı tamiri yapan amcasının yanına gelerek çırak olarak işe başladı. Aile bütçesine katkı sunarak eğitim masraflarını karşılamak için bir yandan ayakkabı tamiri yapan Kar, bir yandan da lisede öğretmeninin 'Her insanın hayatında bir şiir olmalı' sözü ile kapıldığı şiir tutkusunu kağıda dökmeyi sürdürdü. Yazdığı çok sayıda şiiri kitap haline getiren Kar, ikinci kitabını da çıkardı.



Öğretmeninin sözü tutkusu haline dönüştü

Şiire lise yıllarında öğretmeninin 'Her insanın hayatında bir şiir olmalı' sözü ile yöneldiğini anlatan Ahmet Kar, "Okudukça yazmaya yöneldim. Aslında yazdıkça da insanlarla paylaşmak istedim. Nasip oldu, 'Sen ve Mavi' adlı şiir kitabımızı çıkardık. Pandemide okullar tatil olunca Körfez’e amcamın yanına geldim. Amcam ayakkabıcılık yapıyor, onun yanında çırak olarak başladım. İşi de öğrendim, güzel bir iş. İşin yanında okulu da bırakmamaya çalışacağım. İkisini de şiirlerle beraber devam ettireceğim" dedi.



"İnsan okudukça şiiri, yazdıkça hayatı anlıyor"

İnsanların şiirlerine yaptığı yorumları kendini geliştirmek için fırsat olarak gördüğünü ifade eden Kar, "İnsan okudukça şiiri, yazdıkça hayatı anlıyor. Hayatı anlamak için şiir ya da herhangi bir sanatın olması şarttır. Öyle düşünüyorum. Şiirlerimi okuyanlar güzel tepkiler veriyor. Sadece bazı hatalar oluyor arada, onları da düzeltmeye çalışıyoruz. Ne kadar hatamızı görürsek o kadar daha iyisini yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince" diye konuştu.



"Hayata daha farklı bir bakış açısı sağladı bana"

Şiirin hayatında önemli değişikliklere sebebiyet verdiğini belirten Kar, "Benim için hayata daha farklı bir bakış açısı sağladı. İnsanlara daha önce kızdığım şeylere artık kızmıyorum. Şiir bir nevi hayatımı anlamlaştırıyor. Farklı bakmanı sağlıyor. İnsanlarla olan diyaloğun veya nesnelere olan yaklaşımın açısının hepsini değiştiriyor. Sakinleştiriyor, kendi ruh haline bırakıyor. Her sanat dalıyla insanlar uğraşmalı. Uğraşmadıkları zaman stresli, sinirli oluyor. Bu sebepten dolayı 'herkesin hayatında şiir olmalı' diyorum. Bazen insanlar geliyor, insanların halleri ilham veriyor. Bir konuşması, bir kelimesi, 'tamam şiirin bu kısmıdır' diyorsun ve şiirde işliyorsun" şeklinde konuştu.

Yeğeninin yeteneğini takdir ettiğini ifade eden Mehmet Kar ise, "Çok akıllı çocuk. Hem işini yapıyor, hem de kendisine şiir yazıyor. Boş zamanlarını şiirlerle değerlendiriyor. Yazıyor, kitap yapıyor kendine. Bizde elimizden gelen desteği veriyoruz. İnşallah faydası olacaktır. Allah bahtını açık etsin" ifadelerini kullandı.

