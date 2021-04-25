Vahşice öldürülen yaşlı adamın para için cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Yaşlı adamı evinde ellerini bantlayarak öldüren 6 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 85 yaşındaki adamı evinde ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şahısların yaşlı adamı evinde bulunan paralarını çaldıktan sonra öldürdükleri ortaya çıktı.

Olay, 16 Nisan tarihinde Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal’ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti. Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal’ı elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, karnından silahla vurulan Topal’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsinin ardından yaşlı adam Kartepe ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Halil İbrahim Topal’ı öldüren şahısların N.S. (57), Ö.M. (35), İ.A. (35), B.Y. (28), A.M.T. (60) ve M.B. (53) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul ve Karabük’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Yaşlı adamı para için öldürdükleri ortaya çıktı

Yakalanan şüphelilerin getirildikleri Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğünde verdikleri ifadelerinde, Halil İbrahim Topal’ın evinde çok miktarda para olduğunu öğrendiklerini ve bunun üzerine buluşarak olay günü akşam saatlerinde Topal’ın evine gittiklerini söyledikleri öğrenildi. Şahısların girdikleri evde Topal’ın ellerini bantla bağladıkları ve evde buldukları az miktarda parayı aldıktan sonra Topal’ı öldürdükleri öğrenildi. Yaşanan olayın ardından şahısların Kartepe ilçesinde bir bağ evinde bir süre saklandıktan sonra normal yaşamlarına devam ettikleri belirtildi. Şahısların emniyette yapılan işlemlerinde ise farklı suçlardan birçok suç kayıtlarının olduğu belirlendi.



Korona virüse yakalanan şahıs özel kıyafetle adliyeye götürüldü

Zanlılar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevkleri sırasında zanlılar, basın mensuplarının “Halil İbrahim Topal’ı neden öldürdünüz?” sorusunu yanıtsız bıraktı. Gözaltına alındıkları sırada yapılan PSR test sonucu pozitif çıkan İ.A. isimli şüpheli ise adliyeye koruyucu kıyafet ile götürüldü.

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