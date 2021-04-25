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Oğlu intihar eden görme engelli baba: "Korkudan uyku uyuyamıyoruz” Oğlunun ölmeden önce tehdit edildiğini söyleyen baba: “’Senin oğlunu 1 haftaya mezara teslim edeceğim’ dediler”

İHA

Oğlu intihar eden görme engelli baba: "Korkudan uyku uyuyamıyoruz” Oğlunun ölmeden önce tehdit edildiğini söyleyen baba: “’Senin oğlunu 1 haftaya mezara teslim edeceğim’ dediler”

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 12 gün önce intihar eden şahsın babası, oğlunun hayatını kaybetmeden önce defalarca tehdit edildiğini, bu tehditlerin hemen ardından öldüğünü söyledi. Oğlunun cinayete kurban gittiğini iddia eden acılı baba, aldığı tehditler sebebiyle kendisinin ve ailesinin güvenliğinden endişe ediyor.
Olay, 11 Nisan tarihinde Kocaeli’nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Harun Şahan ofisinde kendisini asarak intihar etti. Şahan’ı o halde bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Şahan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Şahan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

“Benim devletten başka güveneceğim hiçbir dalım yok”
Oğlunun ölümünün ardından adli tıp raporu neticelerinin kendisine ulaştırılmadığını söyleyen Harun Şahan’ın görme engelli babası Kadir Şahan, hiçbir şeyden haberleri olmadığını söyledi. Şahan, “Oğlumun intihar ettiğini söylediler. Ben oğlumu ipten kendim indirdim. Benim çocuğumu bu hale getirenler 35 tane çapulcu. İsim vermeyeceğim, isimlerini ben zaten emniyete verdim. Emniyet beni arayıp sormasa da, ben görme engelliyim, ağır engelliyim, ben emniyetin peşinden oradan oraya koşamıyorum, gidemiyorum. Benim kolumdan tutup götürecek hiç kimsem yok. Benim devletten başka güveneceğim hiçbir dalım yok. Bir Allah var, bir benim devletim var” dedi.

“Benim oğlumu intihar ettirenler çeksenet mafyası”
Oğlunu intihar gününden 2 gün önce bazı şahısların alıp götürdüğünü söyleyen baba Şahan, “O gün kaç paralık senede, neye imza attırdılar bilmiyorum. Bunlar tefeci, çeksenet mafyası. Bu adamlara benim oğlum nasıl bulaştı bunu da bilmiyorum. Kaç paralık senede imza attırdılar onu da bilmiyorum. Benim oğlumun iş yeri var, iş yerinin anahtarını aldılar. Ertesi gün sabah benim oğlumun elemanlarından önce gelerek 78 kişi ofisi açıp benim oğlumun ofisini boşaltmışlar. Malzemesini almışlar götürmüşler. Ben bunu da söylediğim halde benim oğlumun ofisinin malzemesi onların elinde, onların ofisinde. Hadi cinayeti kanıtlamadın da ben bunu kanıtlıyorum. Kamera görüntüleri var. Benim çocuğumu intihar ettiren bunlar” diye konuştu.

“Korkudan uyku uyumuyoruz”
Oğlunun ölmeden önce defalarca tehdit edildiğini, tehditlerden 1 hafta sonra da hayatını kaybettiğini belirten Şahan, kendisi ve ailesinin can güvenliğinden endişe ettiğini kaydetti. Şahan, “Beni tehdit ettiler. Aradılar, ‘Senin oğlunu 1 haftaya mezara teslim edeceğim’ dediler. Söylediğini tuttu, ben bunu ifademde de söyledim. Buna rağmen kimse üzerine gitmedi. Beni kim koruyacak? Benim de ölmem mi lazım? Birilerinin gelip beni de alması mı lazım ki herkes harekete geçsin. Oğlumu ölüme sürükleyenleri karakola, savcılığa dilekçe vererek şikayet ettim. Benim oğlum da ölmeden önce bu olay başına gelmeden önce dilekçe verdi. Benim oğlumu tehdit ettiler. Beni de tehdit ediyorlar. ‘Eğer dilekçeni, ifadeni geri almazsan aileni yok ederiz, seni zaten yok edeceğiz’ diyerek benim oğluma baskı yaptılar. Ben şimdi evin önüne inemiyorum, ben çoluğumu çocuğumu bakkala gönderemiyorum. Benim güvenliğim tehlikede, çoluğum çocuğum, ailem tehlikede. Biz gece sabaha kadar uyku uyumuyoruz. Bir yerden bir tıkırtı, ses gelse, rüzgar bir yeri sallasa ‘Geldiler mi?’ diye düşünüyoruz. Korkudan uyku uyumuyoruz. Benim üniversiteye giden çocuğum var. Onun da derslerini etkiledi. Ders çalışamıyor çocuğum” ifadelerini kullandı.

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