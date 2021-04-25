Amcasının oğlunu, hayvanları bahçesine girdiği için öldürdü



KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, İsmail Türkyılmaz, hayvanların arazisine girmesi nedeniyle tartıştığı amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz'ı (56) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, öğleden sonra Kandıra Bollu Mahallesi´nde meydana geldi. İsmail Türkyılmaz, iddiaya göre amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz ile hayvanların kendi arazisine girerek zarar vermesi sonucu tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Türkyılmaz tabancayla ateş ederek Üzeyir Türkyılmaz´ı vurdu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ağır yaralanan Üzeyir Türkyılmaz´ı Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Üzeyir Türkyılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İsmail Türkyılmaz ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Alişan KOYUNCU

2021-04-25 19:47:32



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