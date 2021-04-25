Kavgada kolundan bıçaklandı

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Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kavga ettiği kişi tarafından kolundan bıçaklanan E.E., tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Derince Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, iddiaya göre kavga ettiği E.E.´yi kolundan bıçakladı. Sağ kolundan bıçaklanan E.E. kanlar içerisinde kalırken, bıçaklı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, E.E.´yi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR

2021-04-25 19:49:34



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