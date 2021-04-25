İki kuzen arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İki kuzen arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

İHA

İki kuzen arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir şahıs, hayvanları tarlasına girdiği için tartıştığı kuzenini tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Bollu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Üzeyir Türkyılmaz (56) isimli vatandaşın hayvanları iddialara göre kuzeni İsmail Türkyılmaz’a (55) ait tarlaya girdi. Daha önce de aralarında benzer sebeplerle husumet bulunan iki kuzen arasında hayvanların tarlaya girmesi sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Türkyılmaz, cebinden çıkarttığı tabanca ile Üzeyir Türkyılmaz’a ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Türkyılmaz yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Üzeyir Türkyılmaz, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Türkyılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İsmail Türkyılmaz ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavgada kolundan bıçaklandı
YEREL HABERLER Kavgada kolundan bıçaklandı
Amcasının oğlunu, hayvanları bahçesine girdiği için öldürdü
YEREL HABERLER Amcasının oğlunu, hayvanları bahçesine girdiği için ...
Liman girişinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Liman girişinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
İzmitli sporcular Bursa'dan rekorla döndü
YEREL HABERLER İzmitli sporcular Bursa'dan rekorla döndü
Ekolojik Yaşam Bahçesine tasarruflu aydınlatma
YEREL HABERLER Ekolojik Yaşam Bahçesine tasarruflu aydınlatma
Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
YEREL HABERLER Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ...
Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı
YEREL HABERLER Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcu ile paylaştı
Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda olan akademisyen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Korona virüs nedeniyle yoğun bakımda olan akademisyen ...
Oğlu intihar eden görme engelli baba: "Korkudan uyku uyuyamıyoruz” Oğlunun ölmeden önce tehdit edildiğini söyleyen baba: “’Senin oğlunu 1 haftaya mezara teslim edeceğim’ dediler”
YEREL HABERLER Oğlu intihar eden görme engelli baba: "Korkudan uyku ...
Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 ...
Vahşice öldürülen yaşlı adamın para için cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Yaşlı adamı evinde ellerini bantlayarak öldüren 6 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Vahşice öldürülen yaşlı adamın para için cinayete ...
Başiskele'ye spor sahası yapılacak
YEREL HABERLER Başiskele'ye spor sahası yapılacak
Korona virüsle mücadelede Güney Afrika mutantı endişesi Tıbbi genetik laboratuvarlarında çıkan sonuç sonrası akademisyenler uyardı: "Güney Afrika mutant soyu evrimleşir ve toplumda baskın soy haline gelirse daha ciddi bir düşmanla karşı karşıya kalmış olacağız" "İngiltere soyunun yerini alırsa aşılamada güçlük yaşayabiliriz"
YEREL HABERLER Korona virüsle mücadelede Güney Afrika mutantı ...
Su kabakları sanat eserine dönüşüyor
YEREL HABERLER Su kabakları sanat eserine dönüşüyor
Kocaeli'deki vahşi cinayetle ilgili 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli'deki vahşi cinayetle ilgili 6 gözaltı
Ayakkabı tamiri yaparken iki şiir kitabı yazdı Amcasının yanında çıraklık yapan üniversite öğrencisinin şiir aşkı kitaba dönüştü 23 yaşındaki Ahmet Kar, tamir için gelen müşterilerinden duyduğu kelimeleri şiire döküyor
YEREL HABERLER Ayakkabı tamiri yaparken iki şiir kitabı ...
Trafik sorununa çözüm olan köprülü kavşakta çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Trafik sorununa çözüm olan köprülü kavşakta çevre ...
Gebze Stadı’nın zeminine drenaj hattı döşeniyor
YEREL HABERLER Gebze Stadı’nın zeminine drenaj hattı döşeniyor
İzmit’te merdivenler rengarenk oldu
YEREL HABERLER İzmit’te merdivenler rengarenk oldu
Engelli vatandaşın sorununa belediye ekiplerinden çözüm
YEREL HABERLER Engelli vatandaşın sorununa belediye ekiplerinden ...
İzmit Belediyesi, eşini kaybeden yaşlı kadına umut oluyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi, eşini kaybeden yaşlı kadına umut ...
Kocaeli Veteriner Hekimler Odasından açıklama
YEREL HABERLER Kocaeli Veteriner Hekimler Odasından açıklama
Başkan Hürriyet’e halktan sevgi seli
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’e halktan sevgi seli
Sokak hayvanlarına büyükşehir sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarına büyükşehir sahip çıkıyor