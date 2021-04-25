Kavgada kolundan bıçaklandı (2)

'Onların açıklaması beni bağlamıyor'

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SIRA İÇİN KAVGA ETMİŞLER

Kocaeli´nin Derince ilçesinde, limana gelen kamyon sürücüleri Enes Eren ile Mehmet A.'nın sıra için kavga ettikleri belirlendi. Çakı ile kolundan yaralanan Enes Eren tedaviye alınırken, Mehmet A. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR

2021-04-25 20:04:14



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