Yaşlı adamı ellerini bantladıktan sonra öldüren 6 kişi yakalandı (2)

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5'İ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.S., Ö.M., B.Y., M.B. ve İ.A. tutuklandı. A.M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-04-25 20:52:45



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