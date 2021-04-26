Başkan Kocaman çalışmaları yerinde inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde sürdürülen üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belirlenen takvim uyarınca ekipler Kartepe genelinde mahalle, cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunuyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleşen asfalt çalışmalarını yerince inceledi. Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Kocaman’a belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. Bin 200 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki çalışmalar tamamlanarak hizmete sunulacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “İlçemiz genelinde üst yapı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Covid19 vakalarının yükseldiği bir dönemde, her zamankinden daha dikkatli olmak bir vatandaşlık görevidir. Önceliğimiz sağlıklı olmak. Bu bilinçle hareket ederek önce kendimizi, sonra da çevremizdekileri korumuş olacağız. Hemşerilerimizin rahat ve huzurlu bir Ramazan geçirmeleri için hazırız” dedi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Tepecik, Suadiye, Derbent, Köseköy, Arslanbey, Sarımeşe, Fatih Sultan Mehmet, Bahçelievler, İstasyon, Arslanbey mahallelerinde asfalt ve parke yama çalışmalarının yanı sıra kanal temizliği de yaptılar.

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