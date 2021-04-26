Anlamlı davranışı ile gündem olan belediye otobüsü şoförü konuştu İftar yemeğini yolcu ile paylaşan belediye otobüsü şoförü Arif Korkmaz: “Görüntüleri sosyal medyada görünce duygulandım”

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde belediye iftar vakti yanında bulunan yemeğini otobüste bulunan yolcu ile paylaştığı anın görüntüleri vatandaşlardan büyük ildi gören belediye otobüsü şoförü Arif Korkmaz konuştu. Olay anının kameraya yansıyan görüntülere vatandaşların gösterdiği ilginin kendisini şaşırttığını söyleyen Korkmaz, “Görüntüleri sosyal medyada görünce duygulandım” dedi.



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