Gölkay Park’ın çöpleri geri dönüşüme kazandırıldı

Gölkay Park çevresindeki çöpleri temizleyerek piknikçilere temiz bir alan hazırlayan İzmit Belediyesi, toplanan atıkları geri dönüşüme göndererek kent ekonomisine de katkıda bulundu.

Baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak noktası haline gelen Gölkay Park’ta detaylı temizlik yapıldı. Hem göl çevresinde hem de gölde çöp toplama çalışması yapan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri piknik alanlarına bırakılan ve doğayı kirleten atıkları topladı. Gölkay Park çevresinde yapılan detaylı temizlikle hem çöpler toplandı, hem de geri dönüşüme kazandırıldı.

İzmit’in dar sokaklarında büyük temizlik araçlarının girememesi nedeniyle alternatif arayışına giren ve doğa dostu mini araçları temizlik aracı filosuna dahil eden İzmit Belediyesi, ilk kez Gölkay Park’ta mini elektrikli araçları kullanmaya başladı. Büyük araçların giremediği alanlarda temizlik yapılmasını ve çöplerin toplanmasını kolaylaştıran mini araçlar yakıt tasarrufuyla da dikkat çekmeye başladı.

Geri dönüşümü kent ekonomisine katma değer sağlamak olarak gören ve bu alandaki çalışmalarda titizlik gösteren İzmit Belediyesi ekipleri, Gölkay Park çevresinde temizlik yaparak dinlenmek için buraya gelen vatandaşlara temiz ve sağlıklı ortam hazırladı. Bölgede yapılan atık toplama çalışmalarında yaklaşık 100 torba geri dönüşüm atığı elde edildi. Toplanan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderildi.

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