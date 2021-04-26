Birol Güven´in babası son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - YAPIMCI Birol Güven´in babası Erdoğan Güven (89) hayatını kaybetti. Erdoğan Güven´in cenazesi Kocaeli´nin Darıca ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

Yapımcı Birol Güven´in babası Erdoğan Güven, aort damarındaki rahatsızlığı nedeniyle İstanbul´da bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Erdoğan Güven için Darıca Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazına Birol Güven´in yanı sıra ailesi, yakınları, Şoray Uzun ve Aydın Sarman gibi birçok ünlü isim de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Güven´in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2021-04-26 18:40:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.