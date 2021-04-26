Birol Güven´in babası son yolculuğuna uğurlandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - YAPIMCI Birol Güven´in babası Erdoğan Güven (89) hayatını kaybetti. Erdoğan Güven´in cenazesi Kocaeli´nin Darıca ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.
Yapımcı Birol Güven´in babası Erdoğan Güven, aort damarındaki rahatsızlığı nedeniyle İstanbul´da bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Erdoğan Güven için Darıca Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazına Birol Güven´in yanı sıra ailesi, yakınları, Şoray Uzun ve Aydın Sarman gibi birçok ünlü isim de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Erdoğan Güven´in cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2021-04-26 18:40:31
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