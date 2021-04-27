Başkan Kocaman, üst yapı çalışmalarını inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe genelindeki devam eden üst yapı çalışmalarını inceledi.

Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi Aybahçe sokakta yapılan parke çalışmalarını yerinde inceledi. Alt yapı çalışmaları sonrasında bozulan yerlerde yapılan parke çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Kocaman, daha sonra Sarımeşe Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bordur ve kaldırım, Nazım Demirci Caddesinde devam eden kaldırım çalışmaları ile 6 ekip halinde ilçe genelinde devam eden ot kesme çalışmalarını yerinde inceledi. Havaların ısınmasıyla çalışmalarına hızlandığını belirten Kocaman, "İlçemiz genelinde yapılan çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz alt yapıları tamamlanan bölgelerde üst yapı çalışmalarına hemen geçiyor. Altı ekip halinde Kartepe'mizin dört bir yanında parklarımızda, mezarlıklarımızda, cadde ve sokaklarımızda ot kesme çalışmalarımız devam ediyor. Bahar ve yaz aylarımızın Kartepe’ye yakışır olacak" dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.