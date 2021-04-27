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'Yürüyemez' denileni yürütüyor, 'Konuşamaz' denileni konuşturuyor

İHA

'Yürüyemez' denileni yürütüyor, 'Konuşamaz' denileni konuşturuyor

Özel gereksinimli bireylerin eğitiminde at ile uygulanan terapi ile çok başarılı neticeler ortaya çıkıyor. At terapisi ve doğru uygulanan eğitim bir araya gelince 'Yürüyemez' denilen çocuklar adım atıyor, konuşamaz denilen çocukların ilk kelimeleri ailelerini sevince boğuyor.
  Özel gereksinimli bireylerin eğitiminde at ile uygulanan terapi, çok iyi neticeler veriyor. Kaliteli eğitimin yanına eklenen at terapisi sayesinde, yürüyemeyen onlarca birey ilk adımlarını attı. At ile uygulanan terapiye olumlu neticeler veren ve yıllarca konuşamayan çocukların ağzından çıkan ilk kelimeler aileleri sevince boğuyor. At ile uygulanan terapinin faydalarını ve ince noktalarını ise uzmanları anlattı. Hippoterapilerin özel çocuklar üzerindeki etkileri hakkında bilgiler veren Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Fizyoterapisti Hatice Kabaoğlu, "Parkur içerisinde atın ritmik hareketlerini dönme, engelden atlama gibi çeşitli şeylerle çeşitlendiriyoruz. Bu esnada çocukla göz kontağı, dil gelişimi gibi şeyler de çalışılıyor. Hippoterapi, atın karakteristik özelliklerini bir terapi yöntemi olarak kullanma metodudur. Bu yöntemlerle duyusal ve fiziksel uyaranlar çocuğa verilir. Bir çok kas grubu çalışır ince motor becerileri ve dil gelişimi için at terapisi çok önemli bir terapi yöntemidir" dedi.

  "Çocuklarımızın buradan yürüyerek çıktığını gördük"
  At terapisi yöntemi uygulanan özel çocukların üzerindeki olumlu etkilerden bahseden Kabaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşık 7 yıldır kurumumuzda bireysel eğitimlerin yanı sıra hippoterapi ile eğitimlerimizi destekliyoruz. Gerek fiziksel, gerek zihinsel engelli çocuklarımızda faydasını çokça gördük. 'Yürüyemez' denilen fiziksel engelli çocuklarımızın buradan yürüyerek çıktığını, 'konuşamaz' şeklinde tanı alan çocuklarımızın buradan kelime çıktısı alarak çıktığını gördük. Çocuklar eğlendikleri yerde daha iyi eğitim alabiliyorlar. Biz atın eğlenceli özelliklerini eğitimlerimizde kullanıyoruz gerek ders aralarında, gerek bir seans boyunca at üzerinde dil egzersizleri, göz kontağı gibi egzersizler, fiziksel eğitim egzersizlerimizi bu şekilde uyguluyoruz, gayet de faydasını gördük. Eğlenceli yerde çocuk çok güzel ilerliyor" diye konuştu.
 
  "Otizmli çocukların da gelişimine fayda sağlıyor"
  At terapisinin otizmli çocukların gelişimine de katkı sağladığını ifade eden Kabaoğlu, "Fiziksel engelli çocukların ince ve kaba motor gelişimlerinin yanı sıra, otizmli çocuklarımızın kendini sakinleştirme, düzenleme, adaptik davranışlar,  sosyalleşme ve etkileşim açısından da gelişimlerine fayda sağlıyor. Atın ritmik hareketleri, bir çocuğun kendi kendine yürürken ya da herhangi bir cihazla bu titreşimleri verirken çok daha fazla etkili olduğunu gördük. Biz bu tarz terapiler ile özel çocukları geliştirmeye devam edeceğiz. Aileler çocuklarının eğlenerek öğrendiğini, ilerlediğini gördükçe çok mutlu oluyorlar. Biz de çocuklarımıza fayda sağladığımız için bu anlamda çok mutlu ve iyi hissediyoruz.  Çocuk mutlu olduğu yerde öğrenir. Doğa ortamında at terapisi ile bireysel eğitimlere destek vererek imkânsız denilen çok şeyleri başardık. Yine başarmaya, çocuklarımıza yardım etmeye devam edeceğiz" dedi.

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