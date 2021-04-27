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Odada asılan çamaşırlara sebep arkadaşını öldürdü Evine gittiği arkadaşının eşinin çamaşırlarını görünce katil oldu Uyurken evine girilmesine ve eşinin çamaşırlarını görülmesine kızan arkadaşını öldürdü Cinayetle sonuçlanan çamaşır tartışmasına müebbet hapis talebi

İHA

Odada asılan çamaşırlara sebep arkadaşını öldürdü Evine gittiği arkadaşının eşinin çamaşırlarını görünce katil oldu Uyurken evine girilmesine ve eşinin çamaşırlarını görülmesine kızan arkadaşını öldürdü Cinayetle sonuçlanan çamaşır tartışmasına müebbet hapis talebi

– Kocaeli'nin Derince ilçesinde uyurken evine gittiği evde arkadaşının eşinin çamaşırlarını gördüğü için tartıştığı arkadaşını öldüren şahıs hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.
Olay, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 31 Temmuz 2020 tarihinde Derince Mersincik Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alana otomobille gelen Ramazan Gögerçin (25) ile Sefa Numan T. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan arbede sırasında Ramazan Gögerçin ve Sefa Numan T. silahla vurularak yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, yaralanan Ramazan Gögerçin ve Sefa Numan T. yanlarında bulunan arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ramazan Gögerçin hayatını kaybederken Sefa Numan T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyurken arkadaşlarının evine girince tartışma çıktı
Cinayet hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde maktul Ramazan Gögerçin'in uyuyakalması sonrasında bayram ziyareti için dışarı çıkan eşi Özge Gögerçin'i ailesinin yanına dışarda rastladığı Ramazan'ın arkadaşlarından Sefa Numan T.'nin götürdüğü yer aldı. O sırada Sefa Numan T.'nin yanında olan Ramazan Gögercin'in bir diğer arkadaşı Erbil D. ise Özge'den anahtarı alarak Ramazan'ı uyandırmak için eve girdiği, arkadaşını uyandıramayınca bir süre sonra eve gelen Sefa Numan T. ile evden ayrıldıkları ifade edildi. İddianamenin devamında Ramazan Gögercin'in uyandığında, uyurken arkadaşlarının evde olmasına sinirlenerek arabayla gidip aldığı eşi Özge'ye "Bu tabancanın içine beş mermi koydum, üçünüz de beni tatmin edemezsiniz. Tak tak tak" dediği daha sonra ise Sefa'yı arayarak nerede olduklarını sorduktan sonra onların yanına gittiği yer aldı.

Eşine ait çamaşırları gören arkadaşlarına sinirlenmesi sonu oldu
Ramazan Gögercin daha sonra ormanlık alanda buluştuğu Sefa Numan T. ve Erbil D.'ye "Aceleniz neydi lan, benim evime gelecek kadar acele işimiz neymiş. Uyurken benim evime giriyorsunuz. Eşimin çamaşırları orada asılı iken siz nasıl eve girip keyif yapıyorsunuz" diyerek ikiliye tokat attığı, Sefa'nın Ramazan'ı uzaklaştırmaya çalıştığı esnada ise Ramazan'ın elindeki silahın patlayarak Sefa'nın parmağını yaraladığı devamında ise 2 el silahın ateşlenmesi üzerine Ramazan'ın boyun ve karın bölgesinden yaralanarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

"Kasten öldürme ile yargılanması talep edildi"
Yapılan tespitler ışığında hazırlanan iddianamede, Gögercin'in kendini vurduğunu iddia eden Sefa Numan T.'nin ifadesinde çelişkilerin olduğu, kriminal raporlar ve otopsi tutanağında Ramazan Gögerçin'i kasten öldürdüğü anlaşılması üzerine müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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