Körfez’de yeşil alanlar çoğalıyor

Körfez’de yeni park alanları inşa edilirken mevcut olan parklarda da revizyon çalışmaları devam ediyor.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde halkın güzel vakit geçirebileceği yeşil alanları çoğaltırken, mevcut alanlarda da revizyon çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Yavuz Sultan Selim Parkı ve Hacı Bektaş Veli Parkı’nda çalışmalar başladı.

Çalışma alanında inceleme yapan Başkan Şener Söğüt, eksiklikleri tek tek gidermek için çalışma yürüttüklerini belirterek, “İki bölgemiz için de vatandaşlarımızın talepleri vardı. Dinlenebilecekleri, spor ve yürüyüş yaparken, çocukların da güzelce vakit geçirebilecekleri alan istemişlerdi. Bizler de çalışmaları hızlı bir şekilde başladık. İlçemiz genelindeki yeşil alanları çoğaltırken, ilçemizi modern ve estetik bir gönüme kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. İki projemizi de bu kapsamda gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Fetih Parkı’nda da revizyon çalışmamızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

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