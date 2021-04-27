Patlamada yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli´nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mesut Tunç, son yolculuğuna uğurlandı. Körfez Bağdat Camii´nde kılınan cenaze namazında yoğunluk nedeniyle cami önündeki cadde ulaşıma kapatılarak, saf tutuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Tunç´un cenazesi İlimtepe Belen Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-04-27 15:44:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.