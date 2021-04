Sepaş Enerji yeni fikirleri projelere döküyor

Sepaş Enerji, kurumsal gelişim projesi kapsamında her yıl yeni fikirleri değerlendirerek uygun projeleri ortaya koyan kişilere ödüller verecek.

Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan Sepaş Enerji, yeni bir kurumsal gelişim projesi hayata geçiriyor. “Sepaş x Genç Girişim” adı verilen proje ile her sene kurum içinden en iyi fikirler toplanıp değerlendirmeye alınacak. Sepaş Enerji’nin kurumsal değerlerinden beslenen projenin, marka ve çalışanlara katma değer sağlayarak sektörde fark yaratması hedefleniyor. Sepaş Enerji CEO’su Çağrı Poyraz’ın katılımıyla düzenlenen seminerde Sepaş x Genç Girişim’in ilk etabında proje başvuruları yapılacak. 2 hafta boyunca toplanacak fikirler daha sonra Sepaş Enerji yöneticileri tarafından incelenecek.

Değerlendirmelerin ardından uygun bulunan projeler 6 haftalık mentorluk imkânı ve ödül kazanacak. Yaklaşık 4 aylık uzun maratonun sonuna gelindiğinde Sepaş Enerji ve enerji sektörünün iş modellerine her yıl yeni projeler kazandırılmış olacak.

