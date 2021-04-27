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Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 3 ölü 

DHA

Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 3 ölü 


Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT´te, Kuzey Marmara Otoyolu´nda Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobilin dijital tabelanın bulunduğu direğe çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. 
Kaza saat 18.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu´nun İzmit Akmeşe mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Kazakistan Konsolosluğuna ait otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dijital yol bilgilendirme tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Direk yola devrilirken, yol kenarındaki duvara çıkan otomobil devrildi. Kazada, konsolosluğa ait otomobilde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Yol ulaşıma kapanırken, 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgede çalışmalara devam ediyor.   DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2021-04-27 18:47:45

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