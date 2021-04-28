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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartepe'de bahçeler çiçek açacak

İHA

Kartepe'de bahçeler çiçek açacak

Kartepe Belediyesi tarafından, "Kartepe’de her bahçe çiçek açacak" sloganıyla yapımı planlanan Güzel Bahçe projesinin ilk adımı atıldı. "Benim bahçem çok güzel" diyen vatandaşlar, 4 Haziran'a kadar projeye katılım sağlayabilecek.
Kartepe'nin doğal güzellikleri arasında bulunan bahçelerin düzenlenmesi, çeşitli bitkilerle süslenmesi ve ilginç fikirlerin desteklenmesi amacıyla başlatılan projeye start verildi. "Benim bahçem çok güzel" diyen vatandaşlar, bahçelerinin fotoğraflarını çekerek belediyenin 0 549 373 60 14 numaralı whatsapp veya Bip hattından 4 Haziran 2021 Cuma gününe kadar gönderebilecek.

"Her bahçe çiçek açacak"
Bunun bir yarışma olmadığını, bireysel bahçe bakımlarını özendirici bir destek projesi olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Amacımız kendi imkanlarıyla, amatörce bahçelerini ekip, biçen, güzelleştirmek için çabalayan hemşehrilerimizi desteklemek, motive etmek ve katkı sağlamak. Herkesin kendi bahçesine emek harcaması Kartepe’nin güzelliğine güzellik katacaktır. Bahçesinin güzelliğine güvenen veya daha da güzelleştirmek isteyen vatandaşlar, süre sonuna kadar fotoğraflarını bize ulaştırsınlar. Başvuran her vatandaşımıza ayrım yapmaksızın, bahçelerini daha da güzelleştirebilecekleri mevsimlik, saksılı çalı, yayılıcı ve meyve kategorisinde toplam 19 kalem bitki ve fide paketi hediye edeceğiz. Bahçe bitkileri desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın 4 Haziran 2021 Cuma gününe kadar bahçe fotoğraflarını ulaştırmaları yeterlidir" dedi.

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