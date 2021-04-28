Esnafa destek mayısa kadar sürecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1000 TL'lik esnaf yardımı ile otobüs esnafına yapılan desteğin mayıs ayında da sürdürüleceğini açıkladı.

Tahir Büyükakın, 17 günlük tam kapanma öncesi Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ve genel sekreter yardımcıları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Başkanlık makamında yapılan toplantıda esnaf yardım paketinin mayıs ayında da sürdürülmesi kararlaştırılırken, 17 günlük kapanma döneminde tüm tedbirlerin alınması kararlaştırıldı. Pandemi sürecinin herkesi zor durumda bıraktığını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Halkımız müsterih olsun. Bundan önce 2 pandemi destek paketi açıkladık. Gerekirse destek paketlerini genişleterek vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ederiz. Sürecin hassas olduğunun farkındayız. Vatandaşımız için elimizden ne geliyorsa yapma konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.



Esnaf desteği sürecek

Toplantıda esnafı ilgilendiren önemli bir karar alındı. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa dört aydır 1000 TL’lik destek veren büyükşehir belediyesi, bu desteğini mayıs ayında da sürdürecek. İş yeri kapatılan ya da ihtiyaç sahibi olan esnafa destek verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Bu desteğimizi ikinci kez bir ay daha uzatma kararı aldık. 3 aylık destek 5 aya çıkmış oldu" dedi. 7500 esnafa aylık 1000'er lira destek veren Büyükşehir, 5 ay sonunda toplam 37,5 milyon TL’lik destek vermiş olacak.



Otobüs esnafına 39 milyonluk destek

Tahir Büyükakın, otobüs esnafına verilen desteğin de devam edeceğini açıkladı. Otobüs esnafına 34 milyon TL destek verdiklerini belirten Büyükakın, "Mayıs ayında da otobüs esnafımıza verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Mayıs ayında yapacağımız 5 milyon TL ile toplamda 39 milyon TL’lik destek vermiş olacağız" diye konuştu.



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