2. Lig: Kocaelispor: 4 - Hacettepe Spor: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta PlayOff mücadelesi veren Kocaelispor, 36. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Hacettepe Spor’u 41 mağlup etti.



Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Ayberk Demirbaş xx, Muratcan Ilgaz xx, Melih Kurtuluş xx

Kocaelispor: Bayram Olgun xxx, Musa Nizam xxx, Batuhan Er xx (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 66 xx), Murat Cem Akpınar xx (Mesut Özdemir dk. 72 xx), Semih Karadeniz xx (Bahri Can Avcı dk. 87 ?), Yılmaz Özeren xx, Gökhan Meral xxx, Numan Çürüksu xx, Benhur Keser xxx (Dilaver Güçlü dk. 72 xx), İrfan Başaran xx (Yiğitali Bayrak dk. 66 xx), Burak Süleyman xx

Hacettepe Spor: Numan Soysal x, Muhammet Selim Okur x, Hüseyin Eren Bektaş x, Volkan Kılıç x (Ahmet Arda Tuzcu dk. 46 x (Mehmet Can Güngör dk. 64 x)), Muhammed Ali Barutcu x (Mehmetcan Yıldırım dk. 46 x), Serdarcan Eralp xx, Ali Eren Karadağ xx, Sarp Ekinci x, Kemal Emirhan Aydın x, Yağız Suat Bolat x (Musa Şahindere dk. 46 x), Çayan Poshoroğlu x

Goller: Musa Nizam (dk. 43), Benhur Keser (dk. 46 ve dk. 60), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 86) (Kocaelispor), Mehmet Can Güngör (Hacettepe Spor)

Sarı kartlar: Musa Nizam (Kocaelispor), Muhammed Ali Barutcu, Serdarcan Eralp, Hüseyin Eren Bektaş

(Hacettepe Spor)

