TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde 'tam kapanma' yoğunluğu  

Doğal olarak yetişiyor... Her yer kıpkırmızı oldu!



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KORONAVİRÜS önlemleri kapsamındaki 'tam kapanma' öncesi memleketleri ile tatil bölgelerindeki yazlıklarına gidenler, TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu.

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi yola çıkanlar, TEM ve D-100 kara yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu. TEM yolu Korutepe mevkisinde, sabah saatlerinde bazı araçların arızalanarak, yolda kalması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. D-100 kara yolunu kullananlar ise İzmit geçişinde yoğunluğa neden oldu. Sürücüler, düşük hızda ilerledi. Yoğunluğun gün boyu devam etmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-04-29 10:13:48



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