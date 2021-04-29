TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde 'tam kapanma' yoğunluğu  

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KORONAVİRÜS önlemleri kapsamındaki 'tam kapanma' öncesi memleketleri ile tatil bölgelerindeki yazlıklarına gidenler, TEM ve D-100 yolu Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu.
Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' öncesi yola çıkanlar, TEM ve D-100 kara yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu. TEM yolu Korutepe mevkisinde, sabah saatlerinde bazı araçların arızalanarak, yolda kalması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. D-100 kara yolunu kullananlar ise İzmit geçişinde yoğunluğa neden oldu. Sürücüler, düşük hızda ilerledi. Yoğunluğun gün boyu devam etmesi bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-04-29 10:13:48
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