Fahri konsolos ile birlikte 4 kişinin öldüğü kaza kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KAZAKİSTAN Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer´in de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği İzmit´teki kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu İzmit Akmeşe mevkiinde meydana geldi. Kazakistan Nevşehir Fahri Konsolosu Halil Uluer yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp dijital tabelaların bulunduğu direğe çarptı. Kazada, Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ve iş insanı Ahmet Demirhan ile eşi Ayşe Demirhan yaşamını yitirdi. Uluer çifti Nevşehir´de, Demirhan çifti ise Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde toprağa verildi.

Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak direğe çarpıp, takla attığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Selda Hatun TAN

2021-04-29 12:04:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.