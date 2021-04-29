Gebze'de motosikletli, sahte para ile yakalandı

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Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, motosikletiyle gezerek, piyasaya sahte para sürmeye çalışan A.Y., 200 TL'lik 86, 100 TL'lik 15, 100 dolarlık 4 sahte banknotla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan temin ettiği sahte paraları Kocaeli´nin Gebze ve Dilovası ilçelerinde motosikleti ile gezip, alışveriş yaparak piyasaya sürmeye çalışan A.Y.'yi takibe aldı. Jandarmanın, Mollafenari Mahallesi'ne düzenlediği operasyonla A.Y. yakalandı. A.Y.´nin üzerinde yapılan aramada 200 TL'lik 86, 100 TL'lik 15 ve 100 dolarlık 4 sahte banknot ele geçirildi.

A.Y., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-04-29 12:17:45



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