Otoyolda otomobil yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde TEM otoyolunda hareket halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

TEM otoyolunda Adem Tokgöz yönetimindeki 34 HK 0349 plakalı otomobil, Körfez gişeleri mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Tokgöz, aracını yolun sağına çekip, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikameti, çalışmaların ardından yeniden açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-04-29 12:40:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.