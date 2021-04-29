Genç mucitler Başkan Büyükgöz’e konuk oldu

Yücel Boru Lisesi 11. Sınıfında eğitimlerini sürdüren gençler, kendi geliştirdikleri ve adına ‘Recy Sound’ adını verdikleri ürünü, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e özel sunumla tanıttı.

Yücel Boru Lisesi 11. sınıfında eğitimlerini sürdüren gençler, kendi geliştirdikleri ve adına ‘Recy Sound’ adını verdikleri ürünü tanıtmak ve sunum yapmak üzere Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü ziyaret etti. Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette öğrenciler Başkan Büyükgöz’e geliştirdikleri ürün ve çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Büyükgöz, bilgisayar olmak üzere farklı teknolojik atıklardan üretilen ve kendi tasarımları olan, hoparlör, powerbank ve Led ışık gibi işlevleri bulunan prototipini hazırladıkları ‘Recy Sound’ isimli ürünün teknik özellikleri hakkında kendisini bilgilendiren gençleri tebrik etti.

Öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İçlerindeki adı üretmek olan cevheri en iyi şekilde uygulamaya koyan kardeşlerimizle bir aradayız. Geri dönüşüm ürünlerinden yeni icatlar yapmak üzere yola çıkmışlar. Kendi geliştirdikleri ürünü bizlere tanıtan bu gençlerimizi kutluyorum. Aydınlık geleceğimizin bilim insanı olacak bu kardeşlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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