Sınavlara hazırlanan öğrencilere uzaktan eğitim desteği

Tam kapanma süreciyle birlikte yüz yüze eğitimlere yeniden ara verilirken Darıca Belediyesi, öğrencilere destek olmak amacıyla internet üzerinden canlı dersler düzenleyecek.

Darıca Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde örnek çalışmalar yapan Darıca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime de destek veriyor. Tam kapanma süreciyle birlikte yüz yüze eğitime ara verilirken öğrencilerin mağdur olmaması için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla üniversite hazırlık kursuna giden öğrencilere yönelik uzaktan eğitim çalışması başlatıldı.

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği Üniversite Hazırlık Kurslarına korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge sonrası ara verilirken öğrencilerin mağdur olmaması için uzaktan eğitim çalışması başlatıldı. İnternet üzerinden konferans programı ile canlı olarak düzenlenen derslerde öğrenciler uzman öğretmenlerle karşılıklı soru cevap yoluyla iletişim kurup derse katılabiliyor. Darıca Belediyesi’nin Üniversite Hazırlık Kurslarına kayıtlı öğrencilerinin katıldığı canlı dersler ile öğrenciler evlerinde dershane ortamında eğitim imkanı buluyor. 8’inci sınıflar için de Dijital Kütüphane uygulamasına konu anlatımlı dersler yüklenecek ve öğrenciler diledikleri zaman ücretsiz olarak dersleri takip edebilecekler.

Eğitime desteklerinin devam edeceğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Eğitimi önemsiyor ve her zaman destek oluyoruz. Tam kapanma sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle bizler de üniversite hazırlık kursiylerlerimize destek olmak amacıyla zoom üzerinden canlı dersler veriyoruz. Öğrencilerimize dershane ortamında eğitim vererek eğitim hayatlarına katkıda bulunuyoruz. İnşallah bu zor süreci hep birlikte aşacağız. Ben inanıyorum ki öğrenci kardeşlerimiz sınavlara en iyi şekilde hazırlanacaklar ve başarılı olacaklar” diye konuştu.

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