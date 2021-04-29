İzmit Körfezi'nde deniz salyası yeniden ortaya çıktı

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde balıkçıların korkulu rüyası olarak bilinen deniz salyası (müsilaj) deniz yüzeyini belirli aralıklarla kapladı.

İzmit Körfezi´nin Değirmendere ve Halıdere sahillerinde deniz yüzeyinde 3 Nisan günü görülen beyaz tabaka, halkı endişelendirdi. Durum yetkililere bildirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi´ne bağlı ekipler tabakadan aldıkları numuneyi incelediklerinde deniz salyası olarak da bilinen müsilaj olduğunu tespit etti.

Özellikle balıkçıları endişelendiren deniz salyası şimdi de İzmit Körfezi Dilovası açıklarında ortaya çıktı.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-04-29 14:09:13



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