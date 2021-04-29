Tam kapanmanın başlamasıyla Kocaeli sessizliğe büründü

Kocaeli’de 17 günlük tam kapanmanın başlaması sonrasında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kocaeli’nin boş sokakları havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararının saat 19.00 itibari ile uygulanmaya başlamasıyla Kocaeli’de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlama öncesinde vatandaşların doldurduğu cadde ve sokaklar, saat 19.00’u gösterdiğinde bir anda boşaldı. Vatandaşların evlerine gitmesi ile birlikte sokaklar sessizliğe büründü. Tam kapanmanın başlaması ile birlikte il genelinde jandarma ve polis ekipleri, kararların ihlal edilmesini önlemek amacı ile denetimlere başladı.

Kocaeli’nin sessize bürünen cadde ve sokakları ile D100 karayolu havadan görüntülendi.

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